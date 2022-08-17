"Не ожидала такой жестокости": Экс-футболист "Зенита" Азмун перестал выплачивать алименты на содержание дочери

Иранский нападающий "Байера" и бывший игрок "Зенита" Сердар Азмун перестал выплачивать алименты на содержание своей дочери. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказала его бывшая девушка Алия.

"После вынесения решения Приморским районным судом в мою пользу, с июля этого года, Сердар вообще прекратил присылать алименты для дочери. Мы с ребёнком оказались в тяжёлом материальном положении и живём на государственное пособие. Я пыталась связаться напрямую с ним, но он со мной не общается. Я не ожидала от Сердара такой жестокости", — заявила девушка по имени Алия.

Она также заметила, что Азмун готов помогать всем, однако лишь в присутствии камер и журналистов. Сама девушка подчеркнула, что не может выйти на работу, так как должна следить за маленькой дочерью, которой исполнился один год.