Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов для переговоров с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где 18 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду сообщает ТАСС.

"Да, генеральный секретарь находится во Львове", — сказал агентству представитель офиса генсека ООН.