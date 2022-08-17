Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов для переговоров с Зеленским и Эрдоганом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где 18 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду сообщает ТАСС.
"Да, генеральный секретарь находится во Львове", — сказал агентству представитель офиса генсека ООН.
Перед возвращением в США Гутерриш также намерен съездить в Стамбул и посетить Совместный координационный центр.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 августа встретится во Львове с украинским и турецким президентами. А 19-го числа политик прибудет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю.
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