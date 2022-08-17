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17 августа, 14:24

Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов для переговоров с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где 18 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду сообщает ТАСС.

"Да, генеральный секретарь находится во Львове", — сказал агентству представитель офиса генсека ООН.

Перед возвращением в США Гутерриш также намерен съездить в Стамбул и посетить Совместный координационный центр.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 августа встретится во Львове с украинским и турецким президентами. А 19-го числа политик прибудет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю.

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Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Ирина Фальке

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