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Ситуация с бензином
Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 17 августа 2022, 14:22

Депутат Иванов предложил брать с заправляющихся в РФ финнов расписку о поддержке СВО

Финны, которые приезжают в Россию для заправки машин, должны будут подписывать документ о поддержке специальной военной операции на Украине. Такое предложение опубликовал в телеграм-канале депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов.

"Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине и категорически осуждает санкции в отношении РФ", написал он.

Депутат подчеркнул, что финны любят качественный и относительно дешёвый российский бензин. Ради него жители Финляндии ездят в РФ. В этой связи необходимо принять симметричные меры, считает Иванов.

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Напомним, 25 июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдавать визы гражданам РФ. Позже с подобной инициативой выступили в Латвии, Польше и Эстонии. Теперь шансы получить документ будут выше у тех, кто хочет посетить республику по семейным обстоятельствам, учёбе или работе.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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