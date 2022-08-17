Депутат Иванов предложил брать с заправляющихся в РФ финнов расписку о поддержке СВО

Финны, которые приезжают в Россию для заправки машин, должны будут подписывать документ о поддержке специальной военной операции на Украине. Такое предложение опубликовал в телеграм-канале депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов.

"Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине и категорически осуждает санкции в отношении РФ", — написал он.