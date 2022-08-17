Депутат Иванов предложил брать с заправляющихся в РФ финнов расписку о поддержке СВО
Финны, которые приезжают в Россию для заправки машин, должны будут подписывать документ о поддержке специальной военной операции на Украине. Такое предложение опубликовал в телеграм-канале депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов.
"Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине и категорически осуждает санкции в отношении РФ", — написал он.
Депутат подчеркнул, что финны любят качественный и относительно дешёвый российский бензин. Ради него жители Финляндии ездят в РФ. В этой связи необходимо принять симметричные меры, считает Иванов.
Напомним, 25 июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдавать визы гражданам РФ. Позже с подобной инициативой выступили в Латвии, Польше и Эстонии. Теперь шансы получить документ будут выше у тех, кто хочет посетить республику по семейным обстоятельствам, учёбе или работе.
Pixabay