Житель Балашихи избил трёх врачей в хирургическом отделении районной больницы

В Балашихе местный житель напал на трёх сотрудников хирургического отделения районной больницы, на мужчину заведено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошёл во вторник в одном из медучреждений на шоссе Энтузиастов. В дежурную часть поступило сообщение о том, что некий мужчина ворвался в хирургическое отделение и нанёс телесные повреждения трём сотрудникам.

"Злоумышленник был установлен участковыми уполномоченными полиции и доставлен в ОП по г.о. Балашиха. Им оказался местный житель 1987 года рождения", — сообщили в полиции.

О состоянии пострадавших медиков и причинах нападения не сообщается. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, правонарушитель находится под подпиской о невыезде.