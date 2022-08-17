Легендарного Гретцки обвинили во лжи о жвачке для похудения и требуют с него $10 миллионов

Легендарному канадскому хоккеисту, лучшему бомбардиру в истории НХЛ Уэйну Гретцки предъявили иск на десять миллионов долларов из-за лжи о жвачке для похудения. Об этом пишет TMZ.

Истцом оказался Стивен Спаркс, который утверждает, что разработал жвачку для снижения веса. Для продвижения продукта он нанял жену легендарного хоккеиста Джанет. По мнению истца, на его бизнес повлияло заявление Гретцки, который сообщил, что с помощью жвачки сбросил 16 килограмм.