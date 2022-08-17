Свыше 70 домов повреждены из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

В результате детонации боеприпасов на складе в селе Майское Джанкойского района Крыма повреждены девять многоквартирных и около 70 частных домов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

"У нас имеется информация о девяти повреждённых МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются", — приводит его слова пресс-служба министерства.

К работам по ликвидации в полном объёме приступят после разминирования и проведения следственных действий, добавил он. При этом электроэнергия и вода подаются в полном объёме, сейчас отключён газ, он будет восстановлен после проведения полного обследования территории. Министр отметил, что объекты жизнеобеспечения посёлка работают в штатном режиме.