Свыше 70 домов повреждены из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма
В результате детонации боеприпасов на складе в селе Майское Джанкойского района Крыма повреждены девять многоквартирных и около 70 частных домов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
"У нас имеется информация о девяти повреждённых МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются", — приводит его слова пресс-служба министерства.
К работам по ликвидации в полном объёме приступят после разминирования и проведения следственных действий, добавил он. При этом электроэнергия и вода подаются в полном объёме, сейчас отключён газ, он будет восстановлен после проведения полного обследования территории. Министр отметил, что объекты жизнеобеспечения посёлка работают в штатном режиме.
Напомним, накануне, 16 августа, очевидцы разместили в Сети кадры взрыва на территории Крыма. Для выяснения обстоятельств глава республики Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на складе с боеприпасами стала диверсия. По факту происшествия СК РФ возбудил дело. К настоящему моменту разрывы снарядов прекратились.
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ТАСС / Сергей Мальгавко