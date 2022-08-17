СЦКК ЛНР: За полгода обстрелов со стороны Украины погибли 80 мирных жителей

В результате обстрелов со стороны украинских войск за полгода (с 17 февраля по 17 августа) погибли 80 мирных жителей Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Жертвами агрессии ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) за вышеуказанный период стали 333 мирных жителя, из которых 80 человек погибли и 253 получили ранения. В результате обстрелов три ребёнка погибли и двадцать пять получили ранения", — говорится в сообщении.

Атаками ВСУ также было разрушено и повреждено более 2,3 тысячи домостроений в 32 населённых пунктах. В общей сложности по территории республики противник выпустил свыше 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты "Точки-У", РСЗО M142 HIMARS, "Грады", "Ураганы" и БМ-30 "Смерчи".