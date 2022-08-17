Терапевт рассказала, чем опасны припухлость и покраснение после укола

Припухлость и покраснение после внутримышечного укола свидетельствуют об образовании абсцесса. Об этом в беседе с URA.ru заявила терапевт, кандидат медицинских наук Галина Слободина.

"Если в области введения внутримышечного укола возникла припухлость, какое-то вздутие непонятное, покраснение, не дай бог, ещё температура поднялась, то нужно безоговорочно идти к хирургу. В некоторых случаях сформировавшийся абсцесс приходится вскрывать и эвакуировать оттуда нагноение субстрата", — сказала она.

При уколе в сосуды может поступить кровь, это и приводит к нагноению, добавила эксперт. Специалист призвала не ждать, что абсцесс исчезнет, и не пробовать избавиться от него при помощи йодовых сеточек.

Врач также рассказала, что долгая боль после внутримышечных уколов может возникнуть из-за неправильной техники введения иглы. Зачастую это происходит, когда человек делает инъекцию самостоятельно. Терапевт обратила внимание на то, что колоть необходимо в верхний наружный квадрант на ягодичной мышце, так как именно там есть пространство для накопления нужных веществ.