Терапевт рассказала, чем опасны припухлость и покраснение после укола
Врач Слободина: Припухлость и покраснение после укола говорят об образовании абсцесса
Припухлость и покраснение после внутримышечного укола свидетельствуют об образовании абсцесса. Об этом в беседе с URA.ru заявила терапевт, кандидат медицинских наук Галина Слободина.
"Если в области введения внутримышечного укола возникла припухлость, какое-то вздутие непонятное, покраснение, не дай бог, ещё температура поднялась, то нужно безоговорочно идти к хирургу. В некоторых случаях сформировавшийся абсцесс приходится вскрывать и эвакуировать оттуда нагноение субстрата", — сказала она.
При уколе в сосуды может поступить кровь, это и приводит к нагноению, добавила эксперт. Специалист призвала не ждать, что абсцесс исчезнет, и не пробовать избавиться от него при помощи йодовых сеточек.
Врач также рассказала, что долгая боль после внутримышечных уколов может возникнуть из-за неправильной техники введения иглы. Зачастую это происходит, когда человек делает инъекцию самостоятельно. Терапевт обратила внимание на то, что колоть необходимо в верхний наружный квадрант на ягодичной мышце, так как именно там есть пространство для накопления нужных веществ.
Ранее Лайф писал, что российские учёные рассказали о новой разработке, которая делает введение лекарственных препаратов безболезненным. Так, девайс представляет собой аппликатор в виде насадки на шприц, который позволяет вводить вакцины внутрикожно, не задевая нервные окончания и кровеносные сосуды.
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