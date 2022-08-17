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17 августа, 13:52

Звезда "Чёрной вдовы" Флоренс Пью рассталась с Заком Браффом после трёх лет отношений

Британская актриса Флоренс Пью объявила о расставании с актёром и режиссёром Заком Браффом. Об этом она заявила в интервью журналу Harper’s Bazaar.

"Мы попытались расстаться так, чтобы об этом никто не узнал, потому что весь мир обсуждал наши отношения", — призналась Пью, уточнив, что это произошло в первой половине 2022 года.

При этом 26-летняя звезда "Чёрной вдовы" добавила, что у неё автоматически перехватывает горло, когда она говорит об этом. Отношения Пью с 47-летним Браффом, известным российскому зрителю по сериалу "Клиника", начались в 2019 году. Актриса признавалась, что из-за разницы в возрасте они ежедневно сталкивались с критикой.

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Getty Images / Karwai Tang / Bruce Glikas

Артур Лапсаков

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