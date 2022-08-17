Врач назвала опасные болезни, которые можно подхватить во время отдыха на море

Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко напомнила, что туристы часто возвращаются с отдыха с ротавирусной инфекцией, сальмонеллёзом и даже гепатитом. Какие опасности могут поджидать отдыхающих и как их избежать, специалист рассказала в беседе с Ura.ru.

Самой частой болезнью, пожалуй, является ротавирусная инфекция. У кого-то это заболевание проходит бессимптомно, но при этом человек является переносчиком заразы и может представлять эпидемиологическую опасность для других. Чтобы обезопасить себя и окружающих, важно соблюдать элементарные правила гигиены, напомнила Романенко.

"Мы можем привести и какие-то бактериальные инфекции — сальмонеллёз. Это все инфекции, которые передаются фекально-оральным путём, то, что мы называем болезнью грязных рук. То есть мы можем привести даже гепатит, потому что не во всех южных регионах всё хорошо с водой и соблюдением санитарно-гигиенических норм. Зачастую и туристы не соблюдают эти правила", — подчеркнула Татьяна Романенко.

То же самое касается коронавируса, поэтому при первых признаках недомогания после путешествия нужно обратиться к врачу. В таком случае терапевт рекомендует соблюдать карантин, сдать анализы на инфекции, также нелишним будет сделать экспресс-тест или ПЦР, добавила специалист.