НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 13:59

Врач назвала опасные болезни, которые можно подхватить во время отдыха на море

Врач Романенко напомнила об опасности подхватить на море ротавирусную инфекцию и гепатит

Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко напомнила, что туристы часто возвращаются с отдыха с ротавирусной инфекцией, сальмонеллёзом и даже гепатитом. Какие опасности могут поджидать отдыхающих и как их избежать, специалист рассказала в беседе с Ura.ru.

Самой частой болезнью, пожалуй, является ротавирусная инфекция. У кого-то это заболевание проходит бессимптомно, но при этом человек является переносчиком заразы и может представлять эпидемиологическую опасность для других. Чтобы обезопасить себя и окружающих, важно соблюдать элементарные правила гигиены, напомнила Романенко.

"Мы можем привести и какие-то бактериальные инфекции — сальмонеллёз. Это все инфекции, которые передаются фекально-оральным путём, то, что мы называем болезнью грязных рук. То есть мы можем привести даже гепатит, потому что не во всех южных регионах всё хорошо с водой и соблюдением санитарно-гигиенических норм. Зачастую и туристы не соблюдают эти правила", — подчеркнула Татьяна Романенко.

То же самое касается коронавируса, поэтому при первых признаках недомогания после путешествия нужно обратиться к врачу. В таком случае терапевт рекомендует соблюдать карантин, сдать анализы на инфекции, также нелишним будет сделать экспресс-тест или ПЦР, добавила специалист.

Инфекционист раскрыл правду об эффективности масок против заражения ковидом

Инфекционист раскрыл правду об эффективности масок против заражения ковидом

Ранее эпидемиолог Николай Дубинин назвал холодный пот и кашель главными симптомами туберкулёза. При этом температуры в таком случае может и не быть.

Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров