В Джанкойском районе Крыма зафиксировали два тлеющих очага возгорания

Два тлеющих очага возгорания были зафиксированы в среду в Джанкойском районе Крыма, сохраняются риски взрывов. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Только что с квадрокоптера мы смотрели: там ещё тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 8:15–08:20", — сказал глава региона.