В Джанкойском районе Крыма зафиксировали два тлеющих очага возгорания
Два тлеющих очага возгорания были зафиксированы в среду в Джанкойском районе Крыма, сохраняются риски взрывов. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Только что с квадрокоптера мы смотрели: там ещё тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 8:15–08:20", — сказал глава региона.
К тушению пожара привлекут авиацию: пожарно-спасательный вертолёт будет набирать воду в районе Северо-Крымского канала, — отметил Аксёнов и добавил, что примерно к двум часам дня возгорания должны быть ликвидированы.
Напомним, накануне, 16 августа, очевидцы разместили в Сети кадры взрывов на территории Крыма. Для выяснения обстоятельств глава республики Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на складе с боеприпасами стала диверсия. По факту происшествия СК РФ возбудил дело. Глава Крыма также назвал суммы компенсаций пострадавшим в результате серии взрывов.
ТАСС / Сергей Мальгавко