Аксёнов назвал суммы компенсаций пострадавшим в результате детонации боеприпасов в Крыму
Жители домов, повреждённых при взрыве боеприпасов в Крыму, получат до 100 тысяч рублей
Жители домов, повреждённых от детонации снарядов в Джанкойском районе Крыма, получат от 10 до 100 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Выплаты будут 10, 50, 100 тысяч. Это планово. То, что внепланово, оценивает каждая комиссия. У нас есть повреждённые дома военнослужащих. Найдём возможность, как оказать военным нашим помощь на месте", — сказал он в разговоре с журналистами.
По словам Аксёнова, сейчас к обходу повреждённых домов приступили сотрудники Следственного комитета. Кроме того, в ближайшее время на работу заступит комиссия по оценке причинённого ущерба. Так, заявления от местных жителей на выплату компенсаций будут принимать более 15 групп, добавил глава полуострова.
Напомним, накануне, 16 августа, очевидцы разместили в Сети кадры взрывов на территории Крыма. Для выяснения обстоятельств глава республики Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на складе с боеприпасами стала диверсия. По факту происшествия СК РФ возбудил дело.
Кадр из видео Telegram / SHOT