Аксёнов назвал суммы компенсаций пострадавшим в результате детонации боеприпасов в Крыму

Жители домов, повреждённых от детонации снарядов в Джанкойском районе Крыма, получат от 10 до 100 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Выплаты будут 10, 50, 100 тысяч. Это планово. То, что внепланово, оценивает каждая комиссия. У нас есть повреждённые дома военнослужащих. Найдём возможность, как оказать военным нашим помощь на месте", — сказал он в разговоре с журналистами.