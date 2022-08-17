Запасов газа в Германии хватит менее чем на три месяца
Глава регулятора ФРГ предупредил, что запасов газа в стране хватит менее чем на три месяца
В Германии запасов газа хватит менее чем на три месяца в случае полной остановки поставок голубого топлива из России. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил руководитель Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.
По его словам, даже если объём запасов газа к ноябрю будет составлять 95%, то этого хватит только на полтора-два месяца для отопления, промышленности и электроснабжения. В настоящее время хранилища газа в стране заполнены на 77%. При этом он отметил, что холодная осень и возможные перебои с поставками могут привести к тому, что ситуация с заполняемостью хранилищ к осени станет сложнее.
"Не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут в ноябре заполнены на 95% даже при хороших условиях в рамках спроса и предложения. В лучшем случае цели достигнут три четверти из них (газохранилищ. — Прим. Лайфа)", — добавил Мюллер.
А ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из РФ не прекратятся. Вместе с тем он констатировал, что для Берлина закончились те времена, когда он строил свою бизнес-модель на основе дешёвого российского газа.
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