Запасов газа в Германии хватит менее чем на три месяца

В Германии запасов газа хватит менее чем на три месяца в случае полной остановки поставок голубого топлива из России. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил руководитель Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.

По его словам, даже если объём запасов газа к ноябрю будет составлять 95%, то этого хватит только на полтора-два месяца для отопления, промышленности и электроснабжения. В настоящее время хранилища газа в стране заполнены на 77%. При этом он отметил, что холодная осень и возможные перебои с поставками могут привести к тому, что ситуация с заполняемостью хранилищ к осени станет сложнее.

"Не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут в ноябре заполнены на 95% даже при хороших условиях в рамках спроса и предложения. В лучшем случае цели достигнут три четверти из них (газохранилищ. — Прим. Лайфа)", — добавил Мюллер.