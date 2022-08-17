Вертолёт Robinson R-44 красноярского депутата Гольдмана был найден в реке

Полиция Красноярского края, в ходе проведения рейда по незаконному рыболовству на реке Мана, обнаружила в водоёме вертолёт депутата регионального заксобрания Романа Гольдмана. По данным источника Лайфа, воздушное судно Robinson R-44 находилось в 80 километрах от Красноярска.

Летательный аппарат был найден 15 августа в Берёзовском районе. По словам владельца вертолёта, аппарат транспортировали на плоту, при этом он упал в воду.

Пострадавших и погибших а результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники Росавиации и Следственного комитета проводят проверку.