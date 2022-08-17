НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 09:14

"Плакать захочется": Синхронистка Колесниченко призналась, что за всю жизнь не заработает как футболисты

Синхронистка Колесниченко не стала сравнивать зарплаты футболистов со своей

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко в беседе с ТАСС не стала сравнивать зарплаты футболистов со своей из-за очень сильной разницы.

"Ой, я даже не буду сравнивать свою зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется, я за всю жизнь, наверное, столько не заработаю. Поэтому наша цель за время в спорте — найти ту тропу, по которой пойдёшь дальше", — заметила Колесниченко.

Футболист Тигиев признался, что после перехода в "Спартак" его зарплата выросла в 188 раз

Футболист Тигиев признался, что после перехода в "Спартак" его зарплата выросла в 188 раз

Она также заметила, что синхронистки выступают не ради денег, а для достижения различных целей. Спортсменка сказала, что мечтает съездить на Олимпийские игры и два чемпионата мира.

Обложка ©

ТАСС / Красильников Станислав

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров