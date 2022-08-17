"Плакать захочется": Синхронистка Колесниченко призналась, что за всю жизнь не заработает как футболисты

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко в беседе с ТАСС не стала сравнивать зарплаты футболистов со своей из-за очень сильной разницы.

"Ой, я даже не буду сравнивать свою зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется, я за всю жизнь, наверное, столько не заработаю. Поэтому наша цель за время в спорте — найти ту тропу, по которой пойдёшь дальше", — заметила Колесниченко.