"Плакать захочется": Синхронистка Колесниченко призналась, что за всю жизнь не заработает как футболисты
Синхронистка Колесниченко не стала сравнивать зарплаты футболистов со своей
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко в беседе с ТАСС не стала сравнивать зарплаты футболистов со своей из-за очень сильной разницы.
"Ой, я даже не буду сравнивать свою зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется, я за всю жизнь, наверное, столько не заработаю. Поэтому наша цель за время в спорте — найти ту тропу, по которой пойдёшь дальше", — заметила Колесниченко.
Она также заметила, что синхронистки выступают не ради денег, а для достижения различных целей. Спортсменка сказала, что мечтает съездить на Олимпийские игры и два чемпионата мира.
ТАСС / Красильников Станислав