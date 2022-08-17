Глава департамента МИД Биричевский: Глобального голода не будет

В последние несколько месяцев цены на зерно в мире снижаются, глобального голода не будет. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Думаю, что глобального голода не будет, тем более что цены на зерновые в последние несколько месяцев неуклонно снижаются, и во многом это благодаря тем договорённостям, которые были достигнуты между РФ, ООН, Турцией и Украиной", — сказал он.