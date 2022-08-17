Минобороны на форуме "Армия-2022" впервые показало сбитый на Украине Bayraktar TB2
Министерство обороны России впервые представило беспилотник Bayraktar TB2, сбитый российскими средствами ПВО в ходе специальной военной операции на Украине. Это произошло на форуме "Армия-2022", пишет ТАСС.
По словам преподавателя Военной академии воздушно-космической обороны подполковника Антона Хаперского, сбит беспилотник был в районе населённого пункта Сватово в Луганской Народной Республике. Он был практически в разрушенном состоянии, но специалисты подготовили его к показу, немного восстановив и подреставрировав.
Бомбы MAM-L и MAM-C, установленные на продемонстрированном БПЛА, являются настоящими, однако они лишены боевой части. Сделано это, чтобы показать вооружение беспилотника, добавил Хаперский.
Ранее Лайф рассказывал, что по форуму "Армия-2022" прогулялся "робопёс" с гранатомётом на спине. Робот может действовать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов.
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