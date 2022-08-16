На "Армии-2022" открылась выставка с захваченными у ВСУ трофеями
На "Армии-2022" открылась выставка с захваченными у ВСУ трофеями
В парке "Патриот" открылась выставка вооружения и военной техники ВСУ, которые были захвачены российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине. Она представлена в рамках международного форума "Армия-2022".
На данный момент выставка открыта только для делегаций, но уже совсем скоро, после 20 августа, она будет доступна для всех посетителей. В числе 450 представленных экспонатов большинство находятся в рабочем состоянии, так как они были брошены солдатами ВСУ.
В парке представлены различные беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2, а также дроны, которые приобрели на открытом рынке и переделали под боевые. Кроме того, можно увидеть и технику побольше — бронированные медицинские автомобили. Например, британский Saxon и австрийский Pinzgauer 712M, "Хаммер" HMMWV M1151 США и южноафриканский Mamba Mk2.
Помимо этого, гости форума смогут осмотреть знаменитую американскую гаубицу M777, реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У". В описании к экспонатам указано, где они были захвачены, а тематические экспозиции воссоздают соответствующую атмосферу.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с захваченным на Украине оружием из Британии, США, Польши и Швеции. Один трофей российские военные нашли на окраине опушки с полной коробкой бронебойных патронов. Это был пулемёт калибра 12,7 мм. Причём на коробке, отметил военнослужащий, были нарисованы череп и свастика.
ТАСС / Михаил Терещенко