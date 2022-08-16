В парке "Патриот" открылась выставка вооружения и военной техники ВСУ, которые были захвачены российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине. Она представлена в рамках международного форума "Армия-2022".

На данный момент выставка открыта только для делегаций, но уже совсем скоро, после 20 августа, она будет доступна для всех посетителей. В числе 450 представленных экспонатов большинство находятся в рабочем состоянии, так как они были брошены солдатами ВСУ.

В парке представлены различные беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2, а также дроны, которые приобрели на открытом рынке и переделали под боевые. Кроме того, можно увидеть и технику побольше — бронированные медицинские автомобили. Например, британский Saxon и австрийский Pinzgauer 712M, "Хаммер" HMMWV M1151 США и южноафриканский Mamba Mk2.

Помимо этого, гости форума смогут осмотреть знаменитую американскую гаубицу M777, реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У". В описании к экспонатам указано, где они были захвачены, а тематические экспозиции воссоздают соответствующую атмосферу.