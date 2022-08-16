В Минкульте Польши призвали украинцев признать геноцид на Волыни

Украинцам рано или поздно придётся признать факт геноцида, совершённого в отношении польских граждан на Волыни во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил замминистра культуры республики Ярослав Селлин.

"Они должны признать, потому что это факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, убийстве всего национального меньшинства, которое проживало там веками. И это было сделано. Это геноцид. Это исторический факт", — сказал Селлин в интервью Польскому агентству печати.

По его словам, Варшава планирует создать с Киевом совместную рабочую группу, которая будет заниматься поисками массовых захоронений, эксгумацией останков и созданием кладбища. Польская сторона уже сформировала группу, ответные предложения со стороны Украины ещё не поступили. По мнению замминистра, в Незалежной население ничего не знает о деятельности Украинской повстанческой армии*, однако в какой-то момент они поймут, что некоторые традиции этой организации неприемлемы и заслуживают осуждения.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что жители страны не станут мстить украинцам за Волынскую резню. При этом он отметил, что обе стороны должны признать факт геноцида поляков на Волыни, несмотря на то что обсуждение этой темы народам даётся тяжело.