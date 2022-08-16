В 79 регионах России пройдёт акция "Спасибо, учитель!"
В России с 17 по 31 августа пройдёт всероссийская акция "Спасибо, учитель!", приуроченная к началу нового учебного года. Она была организована Российским движением детей и молодёжи, рассказали Лайфу в пресс-службе объединения.
Так, перед началом учебного года представители движения вручат педагогам цветы и поздравительные открытки в знак благодарности за их неоценимый и крайне важный труд. Акция получила широкий отклик во всей стране: её поддержали 79 регионов. В их числе — Москва и Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Краснодарский край, Воронежская, Калининградская, Тульская и многие другие области.
Напомним, в конце июля президент страны Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет Российского движения детей и молодёжи. Так российский лидер отреагировал на предложение одной из финалисток конкурса "Большая перемена". В тот же день в "Артеке" учредили Российское движение детей и молодёжи. Председатель мероприятия Ирина Антонова подчеркнула, что движение, в которое могут войти участники от 6 до 18 лет, призвано объединить все детские отечественные общественные организации.
ТАСС / Владимир Смирнов