Минобороны РФ заключило пакет контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей

В ходе форума "Армия-2022" с предприятиями оборонно-промышленного комплекса будет подписан пакет контрактов на общую сумму более 500 миллиардов рублей. В результате выполнениях этих договоров Вооружённые силы России получат более 3700 новых образцов техники. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

"Сегодня подписано семь и вручено 29 государственных контрактов 26 предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей. Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", — сказал замминистра.

Он также добавил, что, согласно этим контрактам, более 100 единиц вооружения военной и специальной техники будет отремонтировано и модернизировано.