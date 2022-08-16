Минобороны РФ заключило пакет контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей
В ходе форума "Армия-2022" с предприятиями оборонно-промышленного комплекса будет подписан пакет контрактов на общую сумму более 500 миллиардов рублей. В результате выполнениях этих договоров Вооружённые силы России получат более 3700 новых образцов техники. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
"Сегодня подписано семь и вручено 29 государственных контрактов 26 предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей. Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", — сказал замминистра.
Он также добавил, что, согласно этим контрактам, более 100 единиц вооружения военной и специальной техники будет отремонтировано и модернизировано.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе форума "Армия-2022" Минобороны РФ заключило контракт на поставку новейших ракет "Сармат". Это межконтинентальные баллистические снаряды, способные поражать цели на дальних расстояниях и преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
ТАСС / Сергей Бобылев