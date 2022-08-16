Московская конференция по безопасности показала провал попыток изолировать Россию

Политолог Евгений Сатановский оценил проведение в этом году Московской конференции по международной безопасности, в которой принимают участие более 700 делегатов из более чем 70 стран всех уголков мира. Он счёл количество участников мероприятия показательным в плане результативности попыток сделать Россию изгоем.

"Явно заметно, до какой степени Россия "изолированная" страна. Несколько десятков одних только министров обороны, начальников генеральных штабов и их заместителей, включая такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Иран, Ирак, Алжир, Сирия, Малайзия, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Нигерия, Судан, Мали, Мавритания, Камерун, Гвинея, Эфиопия, Уганда, Бурунди, Венесуэла, Никарагуа, от которой прибыл её главнокомандующий", — написал эксперт в своём телеграм-канале.

Страны НАТО традиционно приглашают, отдавая дань вежливости, однако они столь же традиционно игнорируют мероприятие. И было бы странно, если бы в этом году случилось иначе, ведь, как отметил политолог, они "против нас на Украине воюют" и явно разожжённый ими там конфликт, несмотря на то что к нему западный блок готовился долгие годы, складывается не в их пользу. Однако они полным ходом готовятся и к войне против Китая, считает Сатановский, о чём свидетельствуют попытки разжечь его противостояние с США, Японией и их региональными союзниками из-за Тайваня.

"Но то, до какой степени провалились все более чем активные попытки сорвать конференцию, показательно. В предыдущие пару лет её из-за пандемии коронавируса в очном порядке провести не было никакой возможности. В этом году, несмотря на военную операцию на Украине, её провели в срок — и проходит она более чем успешно", — заявил эксперт.

По его мнению, парк "Патриот", где проходит в том числе "Армия-2022", — самое правильное место для такой конференции. Место, чтобы "сверить часы" с военными, первыми лицами ВПК и представителями оборонных ведомств крупнейших стран, не присоединившихся к антироссийской кампании США и их союзников по НАТО.

"Соглашения и контракты в военно-технической области на такого рода конференциях только подписываются и "отрихтовываются" — готовят их заранее. Исключительно интересный получается в итоге расклад..." — заключил Сатановский.

Напомним, в X Московской конференции по международной безопасности принимают участие более 700 делегатов из более чем 70 стран всех регионов мира, среди которых министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества из разных государств, а также представители международных организаций. Своё участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран как очно, так и по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны.