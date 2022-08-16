Мантуров назвал мировой практикой разбор самолётов на запчасти

Ремонт авиалайнеров за счёт перестановки запчастей с одних самолётов на другие — это мировая практика, позволяющая быстро обслужить воздушное судно и снова запускать в эксплуатацию. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

"Это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику. Это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолётов: пока запчасть приходит, если есть возможность использовать — не хочу слово "каннибализм", — но с другого летательного аппарата, для того чтобы обеспечить оперативно выполнение рейсов, то такая практика всегда имела место быть", — объяснил Мантуров.