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16 августа, 12:31

Мантуров назвал мировой практикой разбор самолётов на запчасти

Ремонт авиалайнеров за счёт перестановки запчастей с одних самолётов на другие — это мировая практика, позволяющая быстро обслужить воздушное судно и снова запускать в эксплуатацию. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

"Это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику. Это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолётов: пока запчасть приходит, если есть возможность использовать — не хочу слово "каннибализм", — но с другого летательного аппарата, для того чтобы обеспечить оперативно выполнение рейсов, то такая практика всегда имела место быть", — объяснил Мантуров.

Мантуров заявил о безопасном обслуживании иностранных самолётов в России

Мантуров заявил о безопасном обслуживании иностранных самолётов в России

Ранее Лайф писал, что российские авиакомпании попросили узаконить перестановку запчастей с одних самолётов на другие. Сейчас эта практика ограничивается Федеральными авиационными правилами (ФАП-285), которые не предусматривают возможности снятия исправного компонента для установки его на другое воздушное судно.

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Kremlin.ru

Александра Васильева

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