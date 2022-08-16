Занятие с видом на Медного всадника: "Зенит" потренировался в самом центре Санкт-Петербурга
"Зенит" провёл открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга перед матчем с "Торпедо"
Петербургский "Зенит" провёл открытую тренировку в самом центре Северной столицы перед матчем с московским "Торпедо" в рамках 6-го тура РПЛ.
Футболисты "Зенита" потренировались в самом центре Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Занятие команда Сергея Семака проводила прямо возле Медного всадника и неподалёку от Исаакиевского собора. Отметим, что за занятием могли наблюдать журналисты и болельщики сине-бело-голубых. Участие в тренировке приняли и несколько случайных зрителей, которых на поле позвал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Добавим, что матч "Зенит" – "Торпедо" состоится в воскресенье, 21 августа, на домашней арене петербуржцев. После пяти туров команда Сергея Семака расположилась на втором месте в турнирной таблице, тогда как "Торпедо" идёт на 15-й строчке.
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