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16 августа, 12:43

Занятие с видом на Медного всадника: "Зенит" потренировался в самом центре Санкт-Петербурга

"Зенит" провёл открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга перед матчем с "Торпедо"

Петербургский "Зенит" провёл открытую тренировку в самом центре Северной столицы перед матчем с московским "Торпедо" в рамках 6-го тура РПЛ.

Футболисты "Зенита" потренировались в самом центре Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Занятие команда Сергея Семака проводила прямо возле Медного всадника и неподалёку от Исаакиевского собора. Отметим, что за занятием могли наблюдать журналисты и болельщики сине-бело-голубых. Участие в тренировке приняли и несколько случайных зрителей, которых на поле позвал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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Добавим, что матч "Зенит" – "Торпедо" состоится в воскресенье, 21 августа, на домашней арене петербуржцев. После пяти туров команда Сергея Семака расположилась на втором месте в турнирной таблице, тогда как "Торпедо" идёт на 15-й строчке.

Обложка ©

Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Шамиль Гаджиев

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