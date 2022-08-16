Занятие с видом на Медного всадника: "Зенит" потренировался в самом центре Санкт-Петербурга

Петербургский "Зенит" провёл открытую тренировку в самом центре Северной столицы перед матчем с московским "Торпедо" в рамках 6-го тура РПЛ.

Футболисты "Зенита" потренировались в самом центре Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Занятие команда Сергея Семака проводила прямо возле Медного всадника и неподалёку от Исаакиевского собора. Отметим, что за занятием могли наблюдать журналисты и болельщики сине-бело-голубых. Участие в тренировке приняли и несколько случайных зрителей, которых на поле позвал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.