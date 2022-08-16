Сябитова обрадовалась назначению Гузеевой на роль ведущей шоу "Голос"

Главная сваха страны Роза Сябитова искренне рада назначению Ларисы Гузеевой на роль ведущей шоу "Голос 60+". В беседе с "Газетой.ru" она подчеркнула, что появление телеведущей в данном проекте внесёт в него определённую органику.

"Я очень рада, что проекты такого уровня возвращаются, это хорошая динамика. И радуюсь тому, что Лариса будет вести столь важный проект. Знаю её много лет и уверена, что она внесёт свою органику, она профессионал своего дела. Уверена, что всё получится, это будет интересный формат", — сказала она.

При этом она призвала не сравнивать заслуженную артистку с предшественником по шоу актёром и ведущим Дмитрием Нагиевым. Сябитова пояснила, что в этом нет смысла, так как у Гузевой будет собственная подача — не менее интересная, чем у Нагиева. В заключение она призналась, что телеперепрограмма ей нравится и она непременно будет смотреть новый сезон.