Швейцарский производитель шоколада Lindt объявил об уходе с российского рынка

Россияне могут остаться без импортного шоколада. На этот раз об уходе объявила швейцарская компания Lindt & Sprüngli, которая производит сладости. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"После объявления 9 марта <…> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка", — говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что будут и дальше оказывать поддержку своим российским работникам, а также действовать в соответствии с требованиями законодательства РФ.