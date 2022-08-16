Швейцарский производитель шоколада Lindt объявил об уходе с российского рынка
Россияне могут остаться без импортного шоколада. На этот раз об уходе объявила швейцарская компания Lindt & Sprüngli, которая производит сладости. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
"После объявления 9 марта <…> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка", — говорится в сообщении.
При этом в компании отметили, что будут и дальше оказывать поддержку своим российским работникам, а также действовать в соответствии с требованиями законодательства РФ.
А ранее Лайф писал, что Ritter Sport будет продаваться для россиян под другим именем. Шоколад данной марки ввозили в нашу страну из ФРГ, однако в текущих обстоятельствах логистика стала труднее. Поэтому германская компания Alfred Ritter GmbH & Co начала обсуждение с владельцем напитков "Черноголовка" ООО "ПК "Аквалайф" по осуществлению производства в России.
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