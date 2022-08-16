Названа страна – поставщик санкционных товаров в Россию

"Это также Китай, но не в значительных объёмах, потому что он всё-таки придерживается взвешенной позиции. Пекин не присоединился к санкциям, но в то же время не способствует отходу от них с точки зрения торговли с Россией. Генеральным партнёром в построении новых цепочек поставок является Турция. Она выступает и большим торговым партнёром, даёт возможность организовать эти схемы. Пока Турция на первом плане", — подчеркнул Властопуло.