Названа страна – поставщик санкционных товаров в Россию
Эксперт Властопуло назвал страну, которая поставляет санкционные товары в Россию
Турция главным образом выступает в качестве большого транзитного хаба для России по импорту санкционных товаров, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло.
"Это также Китай, но не в значительных объёмах, потому что он всё-таки придерживается взвешенной позиции. Пекин не присоединился к санкциям, но в то же время не способствует отходу от них с точки зрения торговли с Россией. Генеральным партнёром в построении новых цепочек поставок является Турция. Она выступает и большим торговым партнёром, даёт возможность организовать эти схемы. Пока Турция на первом плане", — подчеркнул Властопуло.
Он также заявил, что некоторые чиновники в Евросоюзе — пока безрезультатно— пытаются обратить внимание западных стран на резко возросший торговый оборот Москвы с Анкарой и советуют продумать возможность вторичных санкций.
Ранее МИД Финляндии рекомендовал магазинам проверять паспорт у покупателей и отказывать в продаже санкционных товаров россиянам.
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