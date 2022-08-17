В Петербурге проведут аукцион для сбора денег на памятник Сергею Бодрову

В Санкт-Петербурге 20 сентября состоятся вернисаж и аукцион работ, посвящённые 25-летию фильма "Брат" и 20-летию со смерти Сергея Бодрова. Они пройдут в Арт-центре Алексея Сергиенко. Целью проекта является сбор денег на создание монумента в честь актёра, рассказал президент Центра поддержки искусств Северной столицы Алексей Сергиенко в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Мы будем принимать картины как профессиональных художников, так и любителей, в том числе детей. По окончании выставки будет проведён благотворительный аукцион с начальной стоимостью работ в один рубль. Вырученные средства будут потрачены на создание монумента в память о Сергее Бодрове", — рассказал Сергиенко.

По его словам, у арт-центра уже есть положительный опыт проведения аукциона со стартовой ценой работ в один рубль. Однажды стоимость картины с изображением Виктора Цоя поднялась до пяти миллионов рублей. Эти и другие средства с того же аукциона пошли на поддержку музея и музыкального клуба "Котельная Камчатка" в центре Петербурга. Там, отметил Сергиенко, кочегарами работали многие известные люди, среди них были Виктор Цой, Александр Башлачёв, Святослав Задерий, Андрей Машнин и другие.

Все желающие принять участие в вернисаже и аукционе 20 сентября могут обращаться в Арт-центр Алексея Сергиенко. Однако в настоящий момент, отметил художник, ещё неизвестно, где именно установят монумент Сергею Бодрову. Сергиенко пообещал активно заняться этим проектом после сбора необходимой суммы. Он планирует организовать конкурс эскизов будущего памятника, а затем опрос среди петербуржцев, чтобы понять, где его установить.