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17 августа, 09:37

Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении пожаров в Рязанской области

Столичные пожарные и спасательные расчёты направлены в Рязанскую область для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что от жителей запада, юго-запада и юга столицы сегодня действительно стали поступать жалобы на запах гари. По данным МЧС, причиной этого стали крупные лесные пожары в Рязанской области.

"Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолёта: ВК-117 — для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 — для тушения пожаров", — написал Собянин.

Дым стеной: Лайф публикует видео лесного пожара в Рязанской области, смог от которого накрыл Москву

Дым стеной: Лайф публикует видео лесного пожара в Рязанской области, смог от которого накрыл Москву

Ранее сегодня Лайф сообщал, что очевидцы стали сообщать о сильном запахе гари в ряде районов юга и юго-запада Москвы. Местами также был виден лёгкий смог.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова

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