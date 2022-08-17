Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении пожаров в Рязанской области

Столичные пожарные и спасательные расчёты направлены в Рязанскую область для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что от жителей запада, юго-запада и юга столицы сегодня действительно стали поступать жалобы на запах гари. По данным МЧС, причиной этого стали крупные лесные пожары в Рязанской области.

"Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолёта: ВК-117 — для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 — для тушения пожаров", — написал Собянин.