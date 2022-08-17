Жители Нарвы принесли цветы на место демонтированного памятника Т-34

Жители эстонского города Нарвы принесли цветы на место, где раньше находился памятник танку Т-34, демонтированный по решению властей. Люди расположили их в виде сердца, а также оставили из свечей надпись: "Помним, не забудем".









По данным Err.ee, ночь со вторника на среду в Нарве после демонтажа танка прошла спокойно, примерно к часу собравшиеся разошлись. При этом сообщается, что правоохранители задержали 11 человек. Оперативники заявили, что их отпустят после "проведения производственных процедур". Максимальное число людей на месте демонтированного памятника составило около 50–60 человек.

Издание Postimees отмечает, что большинство русскоязычных жителей Нарвы недовольны действиями властей по сносу памятника. Они убеждены, что Правительство Эстонии приняло поспешное решение и не учитывало мнения людей.

"Я гражданин Эстонии и тем не менее плохо отношусь к тому, что памятники разрушают. Памятники — это память", — отметил житель Нарвы Александр.