Жители Нарвы принесли цветы на место демонтированного памятника Т-34
Жители эстонского города Нарвы принесли цветы на место, где раньше находился памятник танку Т-34, демонтированный по решению властей. Люди расположили их в виде сердца, а также оставили из свечей надпись: "Помним, не забудем".
По данным Err.ee, ночь со вторника на среду в Нарве после демонтажа танка прошла спокойно, примерно к часу собравшиеся разошлись. При этом сообщается, что правоохранители задержали 11 человек. Оперативники заявили, что их отпустят после "проведения производственных процедур". Максимальное число людей на месте демонтированного памятника составило около 50–60 человек.
Издание Postimees отмечает, что большинство русскоязычных жителей Нарвы недовольны действиями властей по сносу памятника. Они убеждены, что Правительство Эстонии приняло поспешное решение и не учитывало мнения людей.
"Я гражданин Эстонии и тем не менее плохо отношусь к тому, что памятники разрушают. Памятники — это память", — отметил житель Нарвы Александр.
Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. Накануне, 16 августа, стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Более того, эстонские пограничники даже перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией. Движение было возобновлено только после переноса памятника в Эстонский военный музей в Виймси. За это время на границе скопились очереди.
Twitter / Nepareizais