МВД РФ: В Херсонской области начало работу выездное подразделение ГИБДД

В Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД по регистрации транспортных средств и обмену водительских прав. Сотрудники местной Госавтоинспекции совместно с российскими коллегами начали предоставлять госуслуги по линии обеспечения безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба МВД РФ.

"С этой недели на базе ОВД по городу Голая Пристань Херсонской области открыт выездной пункт МРЭО по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Так, для получения первой услуги нужно предоставить машину для осмотра, а ещё иметь при себе российский паспорт и документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Херсонской или Запорожской областях. Вместе с тем необходима доверенность на владение автомобилем при её наличии. Ещё при себе нужно иметь свидетельство о регистрации автомобиля, рассказали в ведомстве.

А для замены водительского удостоверения нужно предъявить российский паспорт и документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Херсонской или Запорожской областях. При получении этих гослуслуг государственная пошлина и иная оплата не взимается.

"Выездной пункт МРЭО ГИБДД работает по адресу: город Голая Пристань, ул. Московская, 4А. Режим работы: вторник и четверг с 09:00 до 18:00 без перерыва", — добавили в МВД.

В скором времени такой же пункт ГИБДД откроется в городе Бердянске Запорожской области. Таким образом получится повысить доступность услуг по линии Госавтоинспекции на освобождённых территориях и укрепить доверие граждан к полиции РФ, объяснили в ведомстве.