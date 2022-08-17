Диетолог Дюваль рассказала о пользе яблочного уксуса для похудения

Яблочный уксус способен помочь человеку сбросить лишние килограммы. Об этом в беседе с радио Sputnik заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Яблочный уксус содержит огромное количество калия, а калий выводит лишнюю воду. Ещё яблочный уксус рекомендуют принимать за 10–15 минут до употребления углеводистой пищи: тогда крахмалы по-другому перевариваются. Как следствие, у нас немножечко снижается аппетит, а это в процессе похудения играет ключевую роль", — пояснила она.

Причём эксперт подчеркнула, что данный продукт поможет похудеть только в том случае, если человек соблюдает сбалансированное питание и занимается спортом. Также специалист обратила внимание на полезные свойства натурального яблочного уксуса. Диетолог порекомендовала разводить одну или две чайные ложки напитка в стакане воды и принимать получившуюся смесь два раза в течение дня.