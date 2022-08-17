Би-би-си подловили на фейке о шествии женщин в красных платьях в Туве

Жительницы Кызыла в красных платьях провели шествие в рамках акции "Проект в красных платьях", однако некоторые СМИ сочли это проявлением солидарности с украинками. Как сообщает телеграм-канал "Борьба с фейками", новость с таким подтекстом опубликовала русская служба Би-би-си.

Однако на самом деле эта акция никак не связана с СВО. Проект ежегодно проходит во многих городах России и призван поддержать женскую уверенность в себе. Это не имеет ничего общего с политикой. Издание лишь спустя несколько часов опровергло опубликованную недостоверную информацию.

Как рассказали организаторы акции изданию "Подъём", мероприятие заранее было согласовано с властями. Сам проект посвящён женственности, красоте и семейным ценностям, и в Кызыле всё прошло прекрасно.

"Женщины довольны, всё было удачно. Мужчины вручили девушкам красные розы, чтобы подчеркнуть их женственность. Был также национальный танец. Первый раз слышим про это, просто город сам переводится как "красный", поэтому красные костюмы", — сообщили организаторы.