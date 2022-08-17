Эстония на три месяца закрыла пункт на границе с РФ в Нарве для въезда грузовиков

Власти Эстонии приостановят до ноября пропуск крупногабаритных грузовиков через эстонско-российский пограничный переход в Нарве. Об этом в среду сообщает портал ERR со ссылкой на местные власти.

Изменения в организации дорожного движения вступают в силу с 18 августа, установленный в три месяца срок — ориентировочный. Такое решение связано с реализацией проекта "реконструкции транзитных дорог и улицы Тулевику, которая находится на въезде в город", отмечается в публикации.

В связи с ограничениями большегрузный транспорт будут перенаправлять в пункты пропуска Койдула и Лухамаа (со стороны России — Куничина Гора и Шумилкино в Псковской области).