Эстония на три месяца закрыла пункт на границе с РФ в Нарве для въезда грузовиков
Власти Эстонии приостановят до ноября пропуск крупногабаритных грузовиков через эстонско-российский пограничный переход в Нарве. Об этом в среду сообщает портал ERR со ссылкой на местные власти.
Изменения в организации дорожного движения вступают в силу с 18 августа, установленный в три месяца срок — ориентировочный. Такое решение связано с реализацией проекта "реконструкции транзитных дорог и улицы Тулевику, которая находится на въезде в город", отмечается в публикации.
В связи с ограничениями большегрузный транспорт будут перенаправлять в пункты пропуска Койдула и Лухамаа (со стороны России — Куничина Гора и Шумилкино в Псковской области).
Ранее в МИД Эстонии заявили о праве запретить россиянам въезд в страну с любыми "шенгенами". Как подчеркнул глава министерства, законы ЕС позволяют блокировать въезд в ту или иную страну даже для граждан союза.