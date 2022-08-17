Похищенная в Петербурге редкая ящерица погибла, выпав с 12-го этажа

Полицейские задержали похитителей редкой ящерицы в Петербургском экзотариуме. Само пресмыкающееся погибло, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого похитителя. В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 11 по Народной улице Северной столицы был задержан 32-летний ранее судимый уроженец Тульской области", — сказано в записи.

Мужчину доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно, в момент кражи он находился в состоянии алкогольного опьянения. С его подругой, которой он преподнёс ящерицу в виде подарка, проводится работа.

Задержанный за кражу ящерицы подозреваемый. Обложка © "МВД Медиа"

Вернуть украденного экзотического зверя не удалось. Со слов подозреваемого, ящерица выпала из окна на 12-м этаже и погибла. Полицейские нашли рептилию под окнами квартиры задержанного.