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17 августа, 14:52

Похищенная в Петербурге редкая ящерица погибла, выпав с 12-го этажа

Полицейские задержали похитителей редкой ящерицы в Петербургском экзотариуме. Само пресмыкающееся погибло, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого похитителя. В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 11 по Народной улице Северной столицы был задержан 32-летний ранее судимый уроженец Тульской области", — сказано в записи.

Мужчину доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно, в момент кражи он находился в состоянии алкогольного опьянения. С его подругой, которой он преподнёс ящерицу в виде подарка, проводится работа.

Задержанный за кражу ящерицы подозреваемый. Обложка © "МВД Медиа"

Задержанный за кражу ящерицы подозреваемый. Обложка © "МВД Медиа"

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Вернуть украденного экзотического зверя не удалось. Со слов подозреваемого, ящерица выпала из окна на 12-м этаже и погибла. Полицейские нашли рептилию под окнами квартиры задержанного.

Ранее Лайф рассказывал, что пара выкрала редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка на глазах у посетителей. В нашем распоряжении оказались кадры с видеокамер, на которых видно, что молодой человек долго осматривается и дожидается нужного момента. Потом он просовывает руку в вольер и резко кидает рептилию в сумку девушки.

Обложка ©

"МВД Медиа"

Артур Лапсаков

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