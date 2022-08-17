Вучич исключил возможность проведения военной операции в Косове
Президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выступил против проведения военной операции в Косове. Он также отверг сообщения, что сербские силы перешли административную линию автономного края.
"Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит — они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", — сказал он.
По словам Вучича, против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию. Поэтому он обращался к НАТО с просьбой внимательно рассмотреть происходящее в Косове, а также назвать дату и место, где сербские силы переступили границу. Белграду нужен рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-либо желания найти решение, при котором будет возможность шантажировать Сербию или указывать ей, как себя вести, подчеркнул президент, отметив, что может лишь отвергать сфабрикованные сообщения.
Напомним, в начале августа на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость в стране возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.
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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ