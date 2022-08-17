Вучич исключил возможность проведения военной операции в Косове

"Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит — они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", — сказал он.