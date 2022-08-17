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17 августа, 14:56

Вучич исключил возможность проведения военной операции в Косове

Президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выступил против проведения военной операции в Косове. Он также отверг сообщения, что сербские силы перешли административную линию автономного края.

"Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит — они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", — сказал он.

По словам Вучича, против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию. Поэтому он обращался к НАТО с просьбой внимательно рассмотреть происходящее в Косове, а также назвать дату и место, где сербские силы переступили границу. Белграду нужен рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-либо желания найти решение, при котором будет возможность шантажировать Сербию или указывать ей, как себя вести, подчеркнул президент, отметив, что может лишь отвергать сфабрикованные сообщения.

Вучич заверил Столтенберга, что Белград не нарушал мир в Косове

Вучич заверил Столтенберга, что Белград не нарушал мир в Косове

Напомним, в начале августа на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость в стране возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Светлана Оперук

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