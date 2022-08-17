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17 августа, 15:05

Эксперты заявили о росте числа онлайн-шопоголиков на 61% за последние три года

Количество онлайн-покупательниц в России выросло на 61% за последние три года. Об этом говорится в исследовании аналитиков "ЮKassa" и медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении "Газеты.ru".

Согласно опросу, чаще всего женщины заказывают обувь и одежду. Среди лидирующих продуктов также услуги турагентств и игровые товары. Популярны среди россиянок и стриминговые сервисы.

30% опрошенных заявили, что стали чаще покупать одежду и обувь именно российских брендов. При этом большинство женщин (97%) не ориентируются при выборе на стиль знаменитостей. Однако некоторые респонденты рассказали, что им нравится, как одеваются телеведущая Ольга Бузова и певица Полина Гагарина.

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Ранее Лайф писал, что москвичка Кира стала жертвой очередной мошеннической схемы через VPN. Историей девушка поделилась на странице в соцсети "ВКонтакте".

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов
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