Эксперты заявили о росте числа онлайн-шопоголиков на 61% за последние три года

Количество онлайн-покупательниц в России выросло на 61% за последние три года. Об этом говорится в исследовании аналитиков "ЮKassa" и медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении "Газеты.ru".

Согласно опросу, чаще всего женщины заказывают обувь и одежду. Среди лидирующих продуктов также услуги турагентств и игровые товары. Популярны среди россиянок и стриминговые сервисы.

30% опрошенных заявили, что стали чаще покупать одежду и обувь именно российских брендов. При этом большинство женщин (97%) не ориентируются при выборе на стиль знаменитостей. Однако некоторые респонденты рассказали, что им нравится, как одеваются телеведущая Ольга Бузова и певица Полина Гагарина.