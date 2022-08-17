Дочь одного из самых влиятельных политиков США собралась в президенты

Член Палаты представителей США от штата Вайоминг Лиз Чейни сообщила о намерении баллотироваться на пост главы государства на предстоящих в 2024 году выборах. Её слова приводит издание The Hill.

"Это решение, которое я приму в ближайшие месяцы. Сегодня утром я не буду делать никаких объявлений. Но это то, о чём я думаю, и я приму решение в ближайшие месяцы", — заявила она.

Стоит отметить, что Лиз Чейни является дочерью одного из самых влиятельных политиков современной истории США. Её отец, Дик Чейни, работал в администрациях четырёх президентов Штатов. В своё время он занимал посты министра обороны и вице-президента. При нём были проведены военные операции в Ираке и Панаме. Сама же 56-летняя Чейни известна из-за жёсткой критики Дональда Трампа. В частности, она голосовала за второй импичмент экс-главы Белого дома и в настоящее время выступает заместителем председателя комитета Конгресса по расследованию беспорядков в Капитолии.