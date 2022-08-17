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17 августа, 15:07

Дочь одного из самых влиятельных политиков США собралась в президенты

Дочь бывшего вице-премьера США Чейни хочет баллотироваться на пост главы государства

Член Палаты представителей США от штата Вайоминг Лиз Чейни сообщила о намерении баллотироваться на пост главы государства на предстоящих в 2024 году выборах. Её слова приводит издание The Hill.

"Это решение, которое я приму в ближайшие месяцы. Сегодня утром я не буду делать никаких объявлений. Но это то, о чём я думаю, и я приму решение в ближайшие месяцы", — заявила она.

Стоит отметить, что Лиз Чейни является дочерью одного из самых влиятельных политиков современной истории США. Её отец, Дик Чейни, работал в администрациях четырёх президентов Штатов. В своё время он занимал посты министра обороны и вице-президента. При нём были проведены военные операции в Ираке и Панаме. Сама же 56-летняя Чейни известна из-за жёсткой критики Дональда Трампа. В частности, она голосовала за второй импичмент экс-главы Белого дома и в настоящее время выступает заместителем председателя комитета Конгресса по расследованию беспорядков в Капитолии.

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Ранее Лайф писал, что было анонсировано заявление президента США Джо Байдена о его политическом будущем. Так, он может объявить о планах баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Точная дата, когда Байден может заявить о своих намерениях, пока неизвестна, но ясно, что настроен он решительно.

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Getty Images / Alex Wong

Наталья Исакова

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