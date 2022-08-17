Экстрасенс рассказала, какую опасность могут представлять вещи умерших людей

Вещи умерших людей могут быть провокаторами заразных заболеваний. Об этом "Вечерней Москве" рассказала экстрасенс Николь Кузнецова. При этом, вопреки расхожему суждению, они не несут в себе негативной энергии.

"Вещи не могут причинить вреда человеку, если он сам не наделит их какой-либо "магической силой" в своём сознании", — подчеркнула она.

По словам эксперта, вещи умерших и болеющих людей не являются переносчиками негативной энергии и не могут неблагоприятным образом воздействовать на нового владельца. Уже давно появился обычай раздавать одежду почивших близких бедным людям в память об усопшем и с целью молитвенного поминовения, рассказала Кузнецова. Но всё-таки есть одна опасность, которую представляют эти вещи, — заразные заболевания.

"В этом случае рекомендуется избегать контакта с одеждой болеющего, но исключительно по медицинским показаниям", — добавила экстрасенс.

Кузнецова также отметила, что использовать вещи больного или умершего не стоит с точки зрения психологии. Дело в том, что это может усугубить эмоциональное напряжение и боль от утраты человека. Однако, подчеркнула она, никакой мистики они в себе не несут.