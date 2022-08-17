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17 августа, 15:15

Экстрасенс рассказала, какую опасность могут представлять вещи умерших людей

Экстрасенс Кузнецова: Вещи умерших могут спровоцировать заразные заболевания

Вещи умерших людей могут быть провокаторами заразных заболеваний. Об этом "Вечерней Москве" рассказала экстрасенс Николь Кузнецова. При этом, вопреки расхожему суждению, они не несут в себе негативной энергии.

"Вещи не могут причинить вреда человеку, если он сам не наделит их какой-либо "магической силой" в своём сознании", — подчеркнула она.

По словам эксперта, вещи умерших и болеющих людей не являются переносчиками негативной энергии и не могут неблагоприятным образом воздействовать на нового владельца. Уже давно появился обычай раздавать одежду почивших близких бедным людям в память об усопшем и с целью молитвенного поминовения, рассказала Кузнецова. Но всё-таки есть одна опасность, которую представляют эти вещи, — заразные заболевания.

"В этом случае рекомендуется избегать контакта с одеждой болеющего, но исключительно по медицинским показаниям", — добавила экстрасенс.

Кузнецова также отметила, что использовать вещи больного или умершего не стоит с точки зрения психологии. Дело в том, что это может усугубить эмоциональное напряжение и боль от утраты человека. Однако, подчеркнула она, никакой мистики они в себе не несут.

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Freepik

Светлана Оперук
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