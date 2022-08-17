Иммунолог рассказал, как часто можно делать прививку от ковида

Проходить ревакцинацию от коронавируса необходимо каждые пять-шесть месяцев. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" напомнил иммунолог Николай Крючков. Специалист также рассказал, что после появления более современных лекарств регулярность прививок у каждого человека будет своя.

"Из тех вакцин, которые есть, всё-таки по-прежнему это "Спутник лайт" на сегодняшний день для большинства, или "Спутник V", одна или две инъекции, это тоже подходит. В скором времени будут какие-то альтернативы, поэтому выбор прибавится, он и сейчас есть, ждать не надо, надо действовать исходя из собственного графика", — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что слишком часто, например каждые два месяца, проходить ревакцинацию от коронавируса не нужно, так как в этом нет смысла.