Иммунолог рассказал, как часто можно делать прививку от ковида
Иммунолог Крючков: Проходить ревакцинацию от коронавируса необходимо каждые полгода
Проходить ревакцинацию от коронавируса необходимо каждые пять-шесть месяцев. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" напомнил иммунолог Николай Крючков. Специалист также рассказал, что после появления более современных лекарств регулярность прививок у каждого человека будет своя.
"Из тех вакцин, которые есть, всё-таки по-прежнему это "Спутник лайт" на сегодняшний день для большинства, или "Спутник V", одна или две инъекции, это тоже подходит. В скором времени будут какие-то альтернативы, поэтому выбор прибавится, он и сейчас есть, ждать не надо, надо действовать исходя из собственного графика", — подчеркнул эксперт.
Специалист добавил, что слишком часто, например каждые два месяца, проходить ревакцинацию от коронавируса не нужно, так как в этом нет смысла.
Ранее Лайф писал, что за сутки в России выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 20 марта. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
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