Психолог рассказал, как следует реагировать, если ребёнок матерится

Родители должны сдержанно реагировать на то, что их ребёнок ругается матом. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил детский психолог Павел Тарунтаев.

"Не стоит думать, что именно ваш ребёнок какой-то невоспитанный или вы где-то в воспитании свернули не туда. Реакция должна быть спокойной и сдержанной. Без нотаций и закатывания глаз, не надо делать трагедию", — сказал он.

По мнению эксперта, такое поведение ребёнка является закономерным, ведь он может услышать плохие слова от сверстников или взрослых. Специалист порекомендовал объяснить детям, чем можно заменить матерные ругательства, и при этом не использовать их самим.