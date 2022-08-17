Психолог рассказал, как следует реагировать, если ребёнок матерится
Эксперт Тарунтаев дал родителям советы, как реагировать на мат из уст детей
Родители должны сдержанно реагировать на то, что их ребёнок ругается матом. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил детский психолог Павел Тарунтаев.
"Не стоит думать, что именно ваш ребёнок какой-то невоспитанный или вы где-то в воспитании свернули не туда. Реакция должна быть спокойной и сдержанной. Без нотаций и закатывания глаз, не надо делать трагедию", — сказал он.
По мнению эксперта, такое поведение ребёнка является закономерным, ведь он может услышать плохие слова от сверстников или взрослых. Специалист порекомендовал объяснить детям, чем можно заменить матерные ругательства, и при этом не использовать их самим.
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