Столтенберг предупредил Вучича о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова

НАТО готово вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильная обстановка в регионе окажется под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего Мандата ООН", — сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.