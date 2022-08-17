Столтенберг предупредил Вучича о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова
НАТО готово вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильная обстановка в регионе окажется под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего Мандата ООН", — сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
А ранее Вучич исключил возможность проведения военной операции в Косове. Он также отверг сообщения, что сербские силы перешли административную линию автономного края.
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