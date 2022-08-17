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17 августа, 15:35

Столтенберг предупредил Вучича о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова

НАТО готово вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильная обстановка в регионе окажется под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего Мандата ООН", — сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Вучич заверил Столтенберга, что Белград не нарушал мир в Косове

Вучич заверил Столтенберга, что Белград не нарушал мир в Косове

А ранее Вучич исключил возможность проведения военной операции в Косове. Он также отверг сообщения, что сербские силы перешли административную линию автономного края.

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Getty Images / Andreas Gora — Pool

Наталья Исакова

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