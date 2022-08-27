Франция и Германия решили убедить ЕС не запрещать выдачу виз россиянам

Франция и Германия выступили против прекращения выдачи виз россиянам, не связанным с Правительством РФ, к примеру студентам, художникам, учёным и специалистам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ, подготовленный в преддверии встречи глав МИД ЕС в Праге.

"Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств-членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений", — сказано в тексте.