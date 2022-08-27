Франция и Германия решили убедить ЕС не запрещать выдачу виз россиянам
Bloomberg: Франция и Германия решили убедить ЕС не запрещать выдачу виз россиянам
Франция и Германия выступили против прекращения выдачи виз россиянам, не связанным с Правительством РФ, к примеру студентам, художникам, учёным и специалистам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ, подготовленный в преддверии встречи глав МИД ЕС в Праге.
"Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств-членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений", — сказано в тексте.
Ожидается, что на предстоящей встрече главы МИД стран Евросоюза обсудят "компромиссный план", предусматривающий дополнительные бюрократические процедуры для граждан РФ, желающих получить краткосрочную визу. Министры также могут согласовать повышение расходов для россиян, желающих попасть в ЕС.
Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Сообщалось, что финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США. 30 августа главы МИД 27 стран ЕС обсудят данный вопрос.
ТАСС / Семён Лиходеев