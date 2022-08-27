Время перелётов в Сочи и Турцию может сократиться

Представители российских авиаперевозчиков планируют в понедельник на разъяснительном совещании обсудить с ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" возможность спрямить авиамаршруты в Сочи и Турцию в обход воздушного пространства Казахстана, пишет РБК, ссылаясь на письмо с анонсом события от ГК по ОрВД.

По данным источника издания, на заседании будет озвучено предложение изъять из режима ограничений 10-километровый маршрут в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км). Если инициатива будет одобрена, время полёта от Внуково до сочинского аэропорта сократится на 20 минут, а в обратную сторону — на 10. Точных данных об изменении времени полёта в Турцию пока нет.