"Ливерпуль" повторил рекорд АПЛ, забив в ворота "Борнмута" 9 голов
"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" в матче чемпионата Англии, забив 9 голов
Футбольный клуб "Ливерпуль" одержал разгромную победу в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над "Борнмутом" со счётом 9:0.
Голами в составе мерсисайдцев отметились Диас, Эллиотт, Александер-Арнольд, Фирмино, Ван Дейк, Карвальо. Ещё один раз свои ворота поразил Мефам. Примечательно, что "Ливерпуль" повторил рекорд турнира по числу забитых голов в одном матче.
В итоге "Ливерпуль" с пятью очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице, тогда как "Борнмут" идёт 16-м после четырёх стартовых туров.
YouTube / tubber jacobs