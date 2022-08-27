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27 августа, 16:19

"Ливерпуль" повторил рекорд АПЛ, забив в ворота "Борнмута" 9 голов

"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" в матче чемпионата Англии, забив 9 голов

Футбольный клуб "Ливерпуль" одержал разгромную победу в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над "Борнмутом" со счётом 9:0.

Голами в составе мерсисайдцев отметились Диас, Эллиотт, Александер-Арнольд, Фирмино, Ван Дейк, Карвальо. Ещё один раз свои ворота поразил Мефам. Примечательно, что "Ливерпуль" повторил рекорд турнира по числу забитых голов в одном матче.

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В итоге "Ливерпуль" с пятью очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице, тогда как "Борнмут" идёт 16-м после четырёх стартовых туров.

Обложка ©

YouTube / tubber jacobs

Шамиль Гаджиев

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