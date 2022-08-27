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27 августа, 13:38

Провальный старт позади: "Манчестер Юнайтед" выиграл второй матч чемпионата Англии за неделю

"Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу подряд в чемпионате Англии

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" переиграл "Саутгемптон" в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Бруну Фернандеш, отличившийся в середине второго тайма. Отметим, что в стартовом составе "красных дьяволов" отсутствовали Криштиану Роналду и новичок команды Каземиро, перешедший из мадридского "Реала".

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После четырёх игр в активе команды Эрика тен Хага шесть очков и промежуточное шестое место в турнирной таблице. "Саутгемптон" пока занимает 13-ю строчку, имея на два балла меньше.

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Шамиль Гаджиев

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