Провальный старт позади: "Манчестер Юнайтед" выиграл второй матч чемпионата Англии за неделю

Автором единственного гола стал Бруну Фернандеш, отличившийся в середине второго тайма. Отметим, что в стартовом составе "красных дьяволов" отсутствовали Криштиану Роналду и новичок команды Каземиро, перешедший из мадридского "Реала".

После четырёх игр в активе команды Эрика тен Хага шесть очков и промежуточное шестое место в турнирной таблице. "Саутгемптон" пока занимает 13-ю строчку, имея на два балла меньше.