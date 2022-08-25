Канчельскис рассказал о пенсии для ветеранов "Манчестер Юнайтед"

Известный российский футболист и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что британский клуб платит своим бывшим игрокам пенсию, и назвал её размер.

"Я получал пенсию как ветеран клуба, но была возможность забрать всю сумму единоразово, что я и сделал. Насколько я знаю, пенсию там платят всем бывшим игрокам, которые закончили карьеру. Сумма в районе 1000 фунтов в месяц", — рассказал Канчельскис Sport24.