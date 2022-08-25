Канчельскис рассказал о пенсии для ветеранов "Манчестер Юнайтед"
Известный российский футболист и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что британский клуб платит своим бывшим игрокам пенсию, и назвал её размер.
"Я получал пенсию как ветеран клуба, но была возможность забрать всю сумму единоразово, что я и сделал. Насколько я знаю, пенсию там платят всем бывшим игрокам, которые закончили карьеру. Сумма в районе 1000 фунтов в месяц", — рассказал Канчельскис Sport24.
Он также заметил, что получил от МЮ приглашение принять участие в сентябрьском товарищеском матче против "Ливерпуля", однако пока не знает, сможет ли.
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Getty Images / Martin rickett