"Подходящая лига": Кокорину посоветовали уйти из "Фиорентины" в новый клуб Дзюбы

"Кокорину надо разрывать контракт с "Фиорентиной" и переходить к Дзюбе в Турцию. Это, в принципе, подходящая лига для россиян. Недавно там Шапи играл, сейчас Оздоев и Дзюба. Ракицкий тоже не чужой человек. А трио Кокорин – Дзюба – Балотелли вообще разорвёт турецкую лигу", — заявил Канчельскис Sport24.