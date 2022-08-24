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24 августа, 11:07

"Подходящая лига": Кокорину посоветовали уйти из "Фиорентины" в новый клуб Дзюбы

Канчельскис посоветовал Кокорину уйти из "Фиорентины" в турецкий клуб

Известный российский футболист, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис посоветовал нападающему Александру Кокорину последовать примеру своего коллеги Артёма Дзюбы и перейти в клуб из Турции.

"Кокорину надо разрывать контракт с "Фиорентиной" и переходить к Дзюбе в Турцию. Это, в принципе, подходящая лига для россиян. Недавно там Шапи играл, сейчас Оздоев и Дзюба. Ракицкий тоже не чужой человек. А трио Кокорин – Дзюба – Балотелли вообще разорвёт турецкую лигу", — заявил Канчельскис Sport24.

"Большая честь видеть тебя": Что говорят эксперты и болельщики о фантастическом дебюте Дзюбы в Турции

"Большая честь видеть тебя": Что говорят эксперты и болельщики о фантастическом дебюте Дзюбы в Турции

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком клуба "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. В своём первом матче за новый клуб Дзюба забил гол в ворота "Фенербахче". Турецкие СМИ и болельщики хорошо оценили дебют нападающего, однако заметили, что ему ещё надо набирать форму.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Шамиль Гаджиев

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