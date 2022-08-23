"Большая честь видеть тебя": Что говорят эксперты и болельщики о фантастическом дебюте Дзюбы в Турции Артём Дзюба вышел в стартовом составе и сразу же отметился голом в ворота одной из лучших команд чемпионата Турции. 23 августа, 11:10 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Ali Atmaca / Anadolu Agency

Артём Дзюба буквально несколько дней назад стал игроком клуба "Адана Демирспор" и уже в первом же матче отметился забитым голом. Форвард не пошёл по стопам Александра Кокорина, решив вопрос с забитым мячом достаточно оперативно. Разумеется, что это событие не могло пройти мимо экспертов и болельщиков, которые вдохновлены ярким дебютом Дзюбы, однако не спешат сильно хвалить игрока. Лайф рассказывает, что пишут фанаты и знатоки футбола о первом появлении россиянина в Турции.

Дебют Артёма Дзюбы: тусклый первый тайм и важный гол во втором

Перед матчем главная интрига заключалась в том, пустят ли Дзюбу в стартовый состав "Аданы" на матч против "Фенербахче" — одного из главных грандов турецкого футбола. Новому клубу сейчас выбирать не приходится, ведь конкурент россиянина — Марио Балотелли — собрался уходить из команды, а потому Дзюба появился в старте. Причём в день своего рождения. Пожалуй, что лучший подарок самому себе мог сделать только игрок (речь идёт о голе).

Фото © Getty Images / Ali Atmaca / Anadolu Agency

Начальный тайм в исполнении Дзюбы получился сложным. Россиянин был заметен лишь в первые 15 минут, когда коснулся мяча пять раз. За последующие полчаса он это сделает лишь трижды, а партнёры как будто бы забыли про Дзюбу и совсем не снабжали его передачами. По ходу первого тайма болельщики достаточно активно критиковали Артёма в соцсетях, заметив, что он далёк от оптимальных кондиций.

— Если "Адана Демирспор" продолжит играть с Артёмом Дзюбой, он не сможет забить в ворота "Фенербахче" в этом году. Мне не нравится язык тела этого игрока на поле, — заметил один из болельщиков.

Ситуация изменилась во втором тайме. В его начале "Адана" проигрывала уже со счётом 0:3, а партнёры начали всё чаще подключать Дзюбу к атакам. Настроения добавил забитый "Фенербахче" пенальти, а вскоре и сам Дзюба послал мяч в ворота соперника. Россиянин воспользовался голевой ситуацией, созданной Генри Оньекуру, который разрывал оборону стамбульцев, и отправил мяч в пустые ворота.

После этого россиянин стал гораздо активнее и заметнее на поле и даже чуть не заработал пенальти. Спасти положение дел для своей команды форвард не сумел: "Адана" уступила со счётом 2:4. Однако после матча Дзюба был назван лучшим игроком своей команды. Хотя многие отмечают, что куда больше этого заслуживал нигериец Оньекуру, который внёс самый активный вклад в оба гола "Аданы Демирспор" в ворота "Фенербахче".

Что говорят эксперты и болельщики про дебют Дзюбы?

Впрочем, пока что серьёзно оценивать игру Дзюбы нельзя. Форвард провёл в Турции всего несколько дней, а до этого не играл несколько месяцев. Да, тренировки в "Рубине" помогли ему сохранить хоть какую-то форму, но о нормальном игровом тонусе тут речь не идёт. Разумеется, что гол — главная для него история, однако впереди у Дзюбы огромный фронт работы.

— Главная особенность всех команд в Турции — это хорошие контратаки. Во всех командах есть очень быстрые вингеры, и в случае потери мяча идёт молниеносная контратака. Много мячей так забивается. В Турецкой лиге скорости выше, чем в РПЛ. Что касается Дзюбы, то если футболист хочет играть, ему придётся привыкать к тем скоростям и требованиям, которые к нему предъявляют, — заявил "Матч ТВ" защитник Фёдор Кудряшов, который также играет в Турции.

Фото © Getty Images / Ali Atmaca / Anadolu Agency

А вот тренер Игорь Колыванов заметил, что уже в первом матче нападающий сделал главное для себя — забил гол.

— Артём — молодец. Я всегда симпатизировал Дзюбе как футболисту. Он и капитаном сборной был, и забивал много. Ему было важно отличиться в первом матче. Это и поддержка болельщиков, и эмоции другие. Пожелаем ему удачи и забивать дальше, — рассказал Колыванов РИА "Новости".

Настроение болельщиков "Аданы" изменилось после гола Артёма. Если в первом тайме они активно его критиковали и отмечали, что он совсем не в форме, то после забитого мяча всё больше стало появляться примерно таких сообщений: "Дзюба, большая честь видеть тебя в этой лиге".

При этом турецкая пресса реагирует гораздо спокойнее. Местные издания прежде всего отмечают, что Дзюбе удалось забить в первом же матче, причём в ворота "Фенербахче", в который он мог перейти месяц назад. Однако и не самую оптимальную форму форварда журналисты не могли не заметить.

— В команде, которая добавила ярких красок лиге в прошлом сезоне, появился нападающий-гигант. Монтелла не побоялся сразу выпустить 196-сантиметрового Дзюбу, но ему ещё нужно набрать форму, — заметил обозреватель Birgun Али Мурат Хамарат.

В любом случае первое впечатление о себе Дзюба уже оставил. Оно получилось хорошим, ведь гола никто не отменит. Впереди у россиянина большая и тяжёлая работа, ему нужно будет доказать абсолютно всем, что гол в ворота "Фенербахче" был не случайным.

Фото © Getty Images / Ali Atmaca / Anadolu Agency Сможет ли Дзюба дальше забивать в чемпионате Турции? 0 Конечно. Он яркий форвард, который уже забил Забьёт, но буквально три-четыре гола Нет. Это была случайность

Авторы Шамиль Гаджиев