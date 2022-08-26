Режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлили до 4 сентября

Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов России продлён до 4 сентября. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, для перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 4 сентября 2022 года", — сказано в сообщении.

Так, временно не принимают и не отправляют рейсы Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты страны работают в обычном режиме.