Режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлили до 4 сентября
Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов России продлён до 4 сентября. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, для перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.
"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 4 сентября 2022 года", — сказано в сообщении.
Так, временно не принимают и не отправляют рейсы Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты страны работают в обычном режиме.
Напомним, ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года. В прошлый раз Росавиация продлила действие режима до 29 августа. Рейсы временно отменены в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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